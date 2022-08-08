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Новости 17:30

Суд в Петербурге запретил к распространению фильм о Тесаке

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил к распространению фильм о Тесаке

Петроградский районный суд Петербурга наложил запрет на распространение в России фильма под названием "Тесак и все его убийства: показания, воспоминания, хроника. Документальный фильм Baza", посвященного покойному неонацистскому активисту Максиму Марцинкевичу, который больше известен как Тесак. Таким образом был удовлетворен иск прокурора, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд счел, что видеоматериал содержит одобрительную оценку насильственных и иных противоправных действий, а также способствует разжиганию розни по этническому признаку. Наконец, суд решил, что фильм пропагандирует ценности и правила поведения, которых придерживаются наци-скинхеды.

Напомним, Тесака нашли мертвым в камере осенью 2020 года. Официальной версией случившегося остается самоубийство, при этом Следственный комитет неоднократно отказывался расследовать обстоятельства его смерти. Среди сторонников Марцинкевича продолжает оставаться популярной версия о том, что его смерть имела насильственный характер. Существенную часть своей взрослой жизни неонацист, скончавшийся в возрасте 36 лет, провел под уголовным преследованием.

Фото: ВКонтакте / Максим Марцинкевич


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