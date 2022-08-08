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Новости 18:54

Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда

фото ЗакС политика Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда

Отделение Пенсионного фонда по Краснодарскому краю допускало систематические нарушения, отказывая в ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет, сообщает сайт Генпрокуратуры. Явление, как показала проверка, было обусловлено технической ошибкой: данные о доходе семей были необоснованно завышенными. По представлению ведомства ПФР пересмотрел подобные решения, которых насчитали более тысячи, и назначил положенные жителям выплаты.

"Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов, в части исполнения законодательства при заключении и выполнении государственных контрактов на создание и развитие электронных информационных систем", - также говорится в сообщении.

Отметим, что за последний месяц проверяемая структура претерпела существенные изменения, в том числе кадровые. Так, в середине июля президент Владимир Путин объединил ПФР и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд, который должен начать свою деятельность со следующего года. Кроме того, В конце июля у Пенсионного фонда поменялся руководитель: Андрей Кигим уступил место Сергею Чиркову. 


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