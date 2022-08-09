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Новости 10:31

Создатель бренда Putin Team получил орден "За заслуги перед отечеством" II степени

фото ЗакС политика Создатель бренда Putin Team получил орден "За заслуги перед отечеством" II степени

Бизнесмен Дмитрий Шишкин, создавший бренд одежды Putin Team, указом главы государства награждён орденом "За заслуги перед отечеством" II степени. Документ доступен на портале правовой информации.

"Я понял: пока с властью не сдружусь и не установлю хороший контакт, тяжело будет лоббировать дальнейшее развитие", – манифестировал в 2020 году в интервью Forbes предприниматель.

Напомним, в прошлом году бренду спортивной одежды Putin Team Russia досталась всероссийская правительственная премия за качество изготавливаемой продукции и услуг. Ещё раньше Весной выпускаемая Шишкиным продукция получила Знак качества Роскачества.

Фото: сайт Дмитрия Шишкина


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