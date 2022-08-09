Мосгорсуд признал законным арест главы ГИБДД по Петербургу Семёнова

Городской суд Москвы счёл законным арест руководителя управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семёнова, информирует ТАСС.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Семёнова на избрание ему меры пресечения и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов Семенова - без удовлетворения", - сообщили в Мосгорсуде.

Немногим ранее столичный суд оставил в силе решения о помещении в СИЗО других фигурантов уголовного разбирательства - помощника главы МВД Сергея Умнова, экс-замначальника петербургского Главка Ивана Абакумова и руководителя отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Елену Копьеву. Всем предстоит провести в следственном изоляторе до сентября.

Всем фигурантам дела вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщали ранее в МВД России. По версии правоохранителей, обвиняемые якобы использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО в личных целях.

ЗАКС.Ру рассказывал о петербургском прошлом бывшего главы Главка Северной столицы Умнова.