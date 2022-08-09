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Новости 13:31

Мосгорсуд признал законным арест главы ГИБДД по Петербургу Семёнова

фото ЗакС политика Мосгорсуд признал законным арест главы ГИБДД по Петербургу Семёнова

Городской суд Москвы счёл законным арест руководителя управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семёнова, информирует ТАСС.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Семёнова на избрание ему меры пресечения и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов Семенова - без удовлетворения", - сообщили в Мосгорсуде.

Немногим ранее столичный суд оставил в силе решения о помещении в СИЗО других фигурантов уголовного разбирательства - помощника главы МВД Сергея Умнова, экс-замначальника петербургского Главка Ивана Абакумова и руководителя отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Елену Копьеву. Всем предстоит провести в следственном изоляторе до сентября.

Всем фигурантам дела вменяют злоупотребление должностными полномочиями, сообщали ранее в МВД России. По версии правоохранителей, обвиняемые якобы использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО в личных целях.

ЗАКС.Ру рассказывал о петербургском прошлом бывшего главы Главка Северной столицы Умнова.


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