Беглов представил Смольному нового главного федерального инспектора по Петербургу

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов представил членам правительства города нового главного федерального инспектора по Петербургу Павла Дашкова, информирует пресс-служба Смольного.

О назначении Дашкова стало известно в понедельник, 8 августа. Соответствующий указ подписал полномочный представитель президента по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан.

На протяжении длительного времени Дашков служил во внутренних войсках МВД СССР, а после распада Советского Союза - в МВД России. С 2016 года являлся командующим Северо-Западным округом войск Росгвардии.