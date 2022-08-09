ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:37

Беглов представил Смольному нового главного федерального инспектора по Петербургу

фото ЗакС политика Беглов представил Смольному нового главного федерального инспектора по Петербургу

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов представил членам правительства города нового главного федерального инспектора по Петербургу Павла Дашкова, информирует пресс-служба Смольного.

О назначении Дашкова стало известно в понедельник, 8 августа. Соответствующий указ подписал полномочный представитель президента по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан.

На протяжении длительного времени Дашков служил во внутренних войсках МВД СССР, а после распада Советского Союза - в МВД России. С 2016 года являлся командующим Северо-Западным округом войск Росгвардии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама