Новый съезд с Дачного проспекта потребует вырубки зеленых насаждений

Проект реконструкции Дачного проспекта в Кировском районе Петербурга предусматривает вырубку деревьев возле развязки с КАД и ЗСД, сообщает строительное издание "Канонер".

В настоящее время съезд с Дачного проспекта на северный отрезок проспекта Народного ополчения отсутствует, из-за чего у развязки регулярно скапливаются пробки. В течение 2010-х годов чиновники в качестве решения проблемы хотели направить автомобильное движение в противоположную сторону. Таким образом, возле дома 38к1 по Дачному проспекту можно было бы поворачивать налево. Однако от идеи отказались.

Согласно новому плану, на четной стороне проспекта уместят двухстороннее движение. Для этого потребуется частично вырубить сквер, протянувшийся вдоль домов 38к1, 36к1 и 34к1, что подтвердил сотрудник КРТИ Олег Минагулов. По его прикидкам, реконструкцию перекрестка возможно будет осуществить в 2023-2025 годах, если на эту цель заложат деньги в бюджете.