Lufthansa отказалась от полетов через Россию до марта следующего года

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила срок приостановки полетов в российском пространстве с 31 июля нынешнего года до 25 марта 2023 года. На свежую информацию на сайте перевозчика, выложенную в разделе вопросов и ответов, обратил внимание ТАСС. Решение объясняется "текущей нормативно-правовой ситуацией", связанной с боевыми действиями на Украине.

"Все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период", - говорится в сообщении.

Представители транспортной компании, продолжая мониторить ситуацию, остаются "в тесном контакте с национальными и международными властями".

Напомним, что европейские авиакомпании, включая Lufthansa, прекратили летать над Россией вскоре после начала спецоперации на Украине.