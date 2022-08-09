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Новости 19:55

Lufthansa отказалась от полетов через Россию до марта следующего года

фото ЗакС политика Lufthansa отказалась от полетов через Россию до марта следующего года

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила срок приостановки полетов в российском пространстве с 31 июля нынешнего года до 25 марта 2023 года. На свежую информацию на сайте перевозчика, выложенную в разделе вопросов и ответов, обратил внимание ТАСС. Решение объясняется "текущей нормативно-правовой ситуацией", связанной с боевыми действиями на Украине.

"Все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период", - говорится в сообщении.

Представители транспортной компании, продолжая мониторить ситуацию, остаются "в тесном контакте с национальными и международными властями". 

Напомним, что европейские авиакомпании, включая Lufthansa, прекратили летать над Россией вскоре после начала спецоперации на Украине.


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