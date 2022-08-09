Реанимационное отделение Боткинской больницы переполнено коронавирусными больными

Петербургский комитет по здравоохранению через свой официальный Telegram-канал сообщил, что в реанимационном отделении Боткинской больницы на Пискаревке почти не осталось свободных мест: 46 из 48 коек заняты больными с тяжелой и крайне тяжелой формами коронавируса. Почти половина из них не имеет документов о вакцинации, тогда как привитые пациенты получили инъекцию более полугода назад.

"То есть ни один пациент реанимации (из тех 28, кто вакцинировался) не прошел ревакцинацию!", - с неудовольствием констатировали в комитете.

Чиновники настаивают на необходимости повторной иммунизации от коронавируса с регулярностью не реже, чем один раз в полгода.

Накануне в еженедельной радиопрограмме губернатор Александр Беглов обратил внимание на две одновременно развивающихся тенденции: ухудшение общей эпидемиологической обстановки в городе и растущую популярность ревакцинации.