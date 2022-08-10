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Новости 11:46

В России резко подскочила заболеваемость коронавирусом

фото ЗакС политика В России резко подскочила заболеваемость коронавирусом

За последние 24 часа в России зафиксировали 23 771 новый случай заражения коронавирусом: суточный показатель возрос почти на 7,5 тысяч по сравнению с днем ранее, когда зарегистрировали 16 325 случаев. Обновлённую статистику приводит в среду, 10 августа, оперативный штаб.

В лидерах по уровню распространения инфекции Москва, где выявлено 8608 заражённых. Следом идёт Петербург с 2894 инфицированными. Накануне сообщалось о 2639 случаях COVID-19.

Всего по России в больницы с ковидом попали 2666 человек. В Северной столице госпитализирован 231 местный житель, в Москве – 379.

Летальная общероссийская статистика пополнилась 56 смертями, из них 12 – жители города на Неве.

Ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что в Петербурге растёт спрос на вакцинацию от COVID-19.


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