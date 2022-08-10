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Новости 13:25

Комздрав: В Петербурге в настоящее время превалирует ревакцинация от COVID-19

фото ЗакС политика Комздрав: В Петербурге в настоящее время превалирует ревакцинация от COVID-19

В петербургском комитете по здравоохранению сообщили о ходе городской кампании по вакцинации населения: по данным ведомства, пока что чаще прививаются граждане, которые ранее уже завершали курс.

Так, в понедельник, 8 августа, ревакцинацию прошли 6062 петербуржца, это пиковый показатель с начала месяца. В среднем в городе ежедневно прививаются от тысячи до шести тысяч человек.

"Если учитывать вместе первичную вакцинацию, ревакцинацию и вакцинацию иностранных граждан коммерческой вакциной, то за последнюю неделю в Петербурге выполнено более 35 тысяч инъекций", - добавили в комздраве.

Всего на сегодняшний день от ковида ревакцинировались 442 тысячи жителей Северной столицы.

Ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что в Петербурге растёт общий спрос на вакцинацию от COVID-19.

 

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