Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

В среду, 10 августа, первому мэру Северной столицы Анатолию Собчаку могло бы исполниться 85 лет. По этому случаю нынешний городской глава Александр Беглов приехал к его могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, информирует пресс-служба Смольного.

На месте упокоения бывшего мэра города прошла поминальная служба. Почтить память политика прибыла также его жена, сенатор Людмила Нарусова.

"Многие проекты, которые сегодня уже стали реальностью, были задуманы им и его командой профессионалов. Сегодня его ученики и соратники определяют курс нашей страны", - сказал по случаю Беглов.

Ранее, напомним, в Кремле сообщили, что Владимир Путин не сможет приехать на могилу политика ввиду насыщенного графика. В 90-е годы президент РФ работал в мэрии Петербурга под началом Собчака.

Фото: пресс-служба Смольного