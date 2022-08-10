На Васильевском острове снесут корпуса бывшего завода Посселя

КГИОП опубликовал историко-культурную экспертизу документации по демонтажу корпусов бывшего завода Посселя (территория между Малым проспектом В.О., 17 линией, Камской улицей и Смоленским православным кладбищем). Как сообщает газета "Деловой Петербург", экспертное заключение заказывала УК "Спрингалд", подготовившая документацию о демонтаже совместно с ООО "Специализированный застройщик "Отделстрой".

В тексте экспертизы говорится, что здания, подготовленные к сносу, не считаются историческими и не числятся в реестре памятников. Речь идет о корпусах 6, 10 и 11, относящихся к дому 54 по 17-й линии В.О. Согласно действующему Генплану, указывает газета, территория находится в зоне деловой застройки, что, однако, не мешает возвести на ней жилье.

Отметим, что в прошлом созыве ЗакСа на защиту корпусов бывшего подковно-гвоздильного завода вставал депутат Алексей Ковалев, упрекая КГИОП в следовании интересам застройщиков.