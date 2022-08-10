Полицейским тоже неприятно: второе заседание по делу о сгоревшем чучеле

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге продолжается суд над пацифистом Игорем Мальцевым, которого обвиняют в хулиганстве по политическим мотивам из-за акции с сожжением чучела в военной форме на Масленицу. В Василеостровском районном суде 10 августа допросили силовика, который нашел видео с перфомансом, и двоих случайных молодых свидетелей, которые в день происшествия провожали некую Катю.

На втором заседании по делу петербуржца Игоря Мальцева, которого судят по хулиганской статье с политическим подтекстом (ст. 213 УК), выступили трое свидетелей. Пацифист Мальцев и его подруга Софья Семенова (покинула страну) весной этого года решили своеобразно выступить за прекращение военных конфликтов на земном шаре: на Масленицу, вместо привычного чучела в ярком платье, они сожгли ростовую куклу в военной форме. Видео с перфомансом позже опубликовали в Telegram-канале движения "Весна". Акцией заинтересовались в МВД. Теперь молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

Первым на заседании 10 августа допрашивали 26-летнего оперуполномоченного Дмитрия Иванова, который трудится в 30-м отделе полиции Василеостровского района. Он участвовал в выявлении "преступления". В суде он не смог сказать, когда и в каком Telegram-канале было опубликовано видео, из-за которого позже завели дело. Он не знает, к какому роду войск относится форменное обмундирование, которое горело на чучеле, но уверен, что это российская форма. Впрочем, выступление оказалось настолько несодержательным, что прокурору пришлось зачитывать его показания из материалов дела.

По рассказу Иванова, после просмотра видео оперативная группа выехала на предполагаемое место преступления, где силовики нашли "следы горения". После обнаружения пепелища старший лейтенант Иванов пошел исследовать записи с камер наблюдения, расположенных неподалеку. Они вывели бдительных силовиков на каршеринговый автомобиль. После оперативных мероприятий силовикам удалось найти водителя и пассажира.

Что касается его личного отношения к пацифистскому перфомансу, Иванов заявил, что сам испытал неприятные чувства, когда увидел публикацию в соцсетях.

- Как мне показалось, чучело Масленицы отличается от этого чучела. Там конкретно были надписи, оскорбляющие честь и достоинство не только сотрудников Вооруженных сил, но, в том числе, сотрудников полиции. Неприятно, - сказал Иванов.

Двое других свидетелей - приятели, которые в то утро по случайному стечению обстоятельств оказались поблизости и увидели показавшееся им подозрительным действо. Молодые люди тогда провожали до дома некую Катю. Ничего, кроме имени, джентльмены сказать в суде не смогли. Один из них, студент третьего курса Лесотехнического университета Даниил Ковалев, в суде заявил, что увидел, как неизвестные устанавливают чучело и поджигают его. Парень без труда, по его словам, с расстояния в 100 метров смог узнать общевойсковую форму российских солдат, но, к какому роду войск принадлежит обмундирование, он сказать затруднился. Зрение, действительно, в то утро его подвело. Описывая предполагаемых злоумышленников, он описал их как людей в темной одежде. Мальцев, ухмыляясь из-за решетки, лишь добавил, что на нем в тот день была красная куртка.

Вопросы адвоката Дмитрия Герасимова поставили молодого человека в тупик. Защитника интересовало, как Ковалев смог стать свидетелем по делу. Ответ "захотел" адвоката не очень устроил, и он попытался уточнить. Оказалось, напрасно. Студент "Лесопилки" после минутного молчания сказал, что не может ответить на этот вопрос.

Приятель Ковалева, Денис Черток, изложил примерно такую же версию событий. По его наблюдениям, двое молодых людей в темной одежде установили чучело и подожгли его. Форма, без сомнений, по его словам, была российская - Черток учится на военной кафедре при Университете речного и морского флота имени Макарова, поэтому он считает, что не мог ошибиться. Шевронов на горящей кукле он тоже описать не смог. В отличии от Ковалева, который "просто стоял и наблюдал" за происходящим, Черток решил набрать номер "112" и рассказать правоохранительным органам о странной активности.

Ковалев и Черток в суде рассказали, что знают о проходящей специальной военной операции на территории Украины, поэтому сразу же заподозрили, что перфоманс может быть связан с критикой российской армии. Черток предположил, что такие акции могут подорвать моральный дух бойцов.

Адвокат Герасимов попросил у молодых людей их номера телефонов. Защитник хочет проверить, смогут ли биллинги их сотовых подтвердить их местонахождение в то утро.

Следующее заседание назначено на 17 августа. На нем суд продолжит допрашивать свидетелей по делу. В частности, выступит мать обвиняемого. О том, как прошло первое заседание по делу о сожженном чучеле, где выступил оскорбленный военный кабельщик - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков