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Новости 11:21

Шишлов начал получать угрозы и оскорбления после обвинения в дискредитации ВС РФ

фото ЗакС политика Шишлов начал получать угрозы и оскорбления после обвинения в дискредитации ВС РФ

Глава фракции "Яблоко" в петербургском Заксобрании Александр Шишлов пожаловался прокурору города Виктору Мельнику на поступающие угрозы и оскорбления после составления в его отношении административного протокола о дискредитации российской армии, информирует пресс-служба партии.

Протокол в отношении депутата, напомним, составили по инициативе прокуратуры.

"Прошу Вас организовать проверку и принять меры реагирования, направленные на восстановление моих прав и предотвращение нарушений законодательства при осуществлении мной полномочий депутата Законодательного cобрания Санкт-Петербурга", - указывается в обращении парламентария.

Негативно о Шишлове, в частности, отзывались в Telegram-канале "Кибер фронт Z", про деятельность которого рассказывала ранее "Фонтанка".

Напомним, административное дело на Шишлова завели в конце июля из-за двух его публикаций в соцсетях. Одна из них посвящалась георгиевской ленте, собранной в латинскую Z.

Добавим также, что Шишлов, стал первым в РФ депутатом от "Яблока" регионального уровня, которого собираются привлечь к ответственности  по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии.


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