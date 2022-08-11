Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами

Руководство Эстонии приняло решение закрыть границу страны для "рядовых" россиян с шенгенскими визами: исключения сделают для дипломатов и их семьи, а также для работников международных перевозок, передаёт ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы МИД республики Урмаса Рейнсалу.

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию", - сообщил министр.

Кроме дипломатов и перевозчиков, россиянин сможет въехать в страну, если там живут его родственники, если он имеет вид на жительство в республике, а также по гуманитарным причинам.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за запрет на выдачу европейских виз гражданам России. "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека", - заявляла тогда глава кабмина республики.