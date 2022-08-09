"Посещение Европы — это привилегия": Премьер Эстонии призвала ЕС перестать выдавать россиянам визы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за запрет на выдачу европейских виз гражданам России. Мнением политик поделилась в своём Twitter-аккаунте.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с РФ прекращено. Однако пока выдаются визы, ближайшие к России страны (Финляндия, Эстония, Латвия) позволяют россиянам пересекать границы. Пришло время покончить с туризмом из России", — написала Каллас.

Ранее, напомним, власти Эстонии решили избавиться от всех советских памятников в стране. Первым под снос должен пойти монументу танку Т-34, установленный в приграничной Нарве. Русскоязычное население города протестуют против сноса памятника. Кроме того, правительство Эстонии ограничило выдачу гражданам России временного вида на жительство и учебных виз. В конце июня МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в данную прибалтийскую страну.