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Муниципал 17:31

Жалобу петербургского мундепа на заочные собрания собственников жилья направили в районные прокуратуры

фото ЗакС политика Жалобу петербургского мундепа на заочные собрания собственников жилья направили в районные прокуратуры

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов рассказал о судьбе поданной им жалобы, в которой он рассказал прокурору Петербурга Виктору Мельнику о массовой организации жилкомсервисами общих собраний собственников (ОСС) в электронном виде. Городская прокуратура, ознакомившись с письмом, "спустила" его на уровень районных прокуратур, а именно в Выборгский, Калининский и Красногвардейский районы.

Сафонов недоволен тем, что зачастую о проведении ОСС в электронном виде граждан не уведомляют. Кроме того, голосования проводятся в крайне сжатые сроки, а доступ к обсуждаемым документам имеют не все жильцы. Проблему, с точки зрения мундепа, представляет собой также то, что значительная часть жильцов не зарегистрирована в ГИС ЖКХ. Контрольное ведомство он просит проверить все чаще встречающийся формат собраний на соответствие законодательству.


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