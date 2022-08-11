Спикер ЗакСа Петербурга Бельский написал Володину о нецелесообразности принятия закона о рекламе

По данным ЗАКС.Ру, спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский написал обращение председателю Государственной думы Вячеславу Володину о законопроекте о рекламе на информационных конструкциях и в интернете. В обращении (есть в распоряжении редакции) Бельский сообщил, что в городской парламент поступило множество обращений, в том числе от Ассоциации операторов наружной рекламы Петербурга.

По мнению спикера, принятие законопроекта угрожает "серьезными негативными последствиями в экономической, политической и социальной сферах".

Он также указал, что единый оператор рекламы получит "монопольные полномочия и преференции". В частности, эта организация сможет без проведения торгов получать право на эксплуатацию рекламных конструкций в течение 30 лет, тогда как остальные компании останутся обязанными участвовать в торгах и ограничиваться 5-10 годами, написал спикер. Он отметил, что отсутствует "защита от злоупотребления" единым оператором своими привилегиями.

Данные условия сделают нерентабельным бизнес для многих компаний, заявил Бельский со ссылкой на экспертов. Он уточнил, что при принятии закона ожидается банкротство около 90% операторов наружной рекламы, что повлечёт за собой массовые увольнения, рост социальной напряжённости, потери для регионального бюджета и другое.

Также документ лишает регион права планировать размещение рекламных конструкций, отметил Бельский. Он напомнил, что проект закона позволяет единому оператору не учитывать законы безопасности дорожного движения и о сохранении объектов культурного наследия. Последнее имеет особое значение для Петербурга, учитывая высокую культурную ценность его облика, уверен Бельский. Спикер напомнил, что город и его окрестности внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В нашем городе предусмотрено специальное зонирование территорий на основании регионального законодательства, которое обеспечивает сохранение облика значимых ансамблей и панорам при размещении наружной рекламы", - написал Бельский.

По его мнению, декларируемая автором законопроекта его цель не будет достигнута. Она является лишь ложной аргументацией для перераспределения рекламного рынка в пользу одной компании, считает Бельский.

Он сделал вывод, что в существующий редакции принимать закон нецелесообразно. Обращение Бельского датировано 9 августа.

Напомним, в тот день в Петербурге прошёл круглый стол, на котором обсудили законопроект о рекламе. Участники встречи тоже охарактеризовали его негативно.

София Саттарова