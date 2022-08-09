"Страшный сон" операторов рекламы

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

Петербургская "Единая Россия" 9 августа провела круглый стол по обсуждению законопроекта о рекламе. Его в Госдуму внес депутат-единоросс, но документ вызвал массу недовольства - теперь ЕР ругает его вместе с рекламными операторами. На обсуждении в Петербурге поддерживать законопроект никто не стал, зато была выдвинута версия о его настоящей цели.

Выдуманная проблема

В Государственную думу законопроект внес депутат от "Единой России" Артем Кирьянов. Документ предполагает создание единого оператора, которым должна стать одна из частных компаний. Для ее определения прописаны характеристики, заявил на заседании парламента Кирьянов.

Единый оператор должен будет заниматься рекламой на цифровых носителях и в интернете. Организация будет устанавливать и использовать рекламные конструкции, а для объявлений в интернете должна будет создать информационный ресурс. Размещать цифровую наружную рекламу и рекламу на транспортных средствах можно будет только через единого оператора. Эта организация также получит ряд привилегий. Например, возможность без торгов получить землю для размещения рекламы на 30 лет.

Кирьянов аргументировал необходимость принятия законопроекта защитой государства во время спецоперации. Ведь недоброжелатель может "завладеть эфирным временем и через него нанести вред населению страны", считает депутат. Его попросили привести пример, когда на каком-то сайте с объявлениями было опубликовано что-то подобное. Кирьянов на это заявил, что закон профилактический:

"Очень не хотелось бы приводить примеры в условиях жесткого давления, которые привели бы к смертям, увечьям, массовым беспорядкам. Поэтому закон в этом смысле профилактический".

Обсуждение проекта закона в Госдуме вышло продолжительным. Это отметил во время круглого стола и депутат федерального парламента от "Единой России" Сергей Боярский. По его словам, сразу после принятия документа в первом чтении посыпались обращения, а некоторые люди приходили сами, чтобы высказать негодование по поводу законопроекта. Поэтому сейчас по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина проходит обсуждение проекта закона во всех регионах.

Другой федеральный парламентарий от "Единой России", присутствовавший на круглом столе", Михаил Романов отметил, что документ вообще могут не принять, даже после первого чтения. Так было с проектом закона о QR-кодах на транспорте, напомнил депутат. Он добавил, что в документе есть недостатки. На них уже указали и петербургские исполнительные власти, и ряд компаний.

Представители бизнес-сообщества на круглом столе отметили, что закон фактически вводит монополию на рекламном рынке. А сам документ написан для одной конкретной компании, считает генеральный директор рекламной группы "Дрим" Игорь Лернер.

- Депутат Кирьянов <...> в статье 2 написал, что этим оператором может быть только системообразующая компания. Из всех компаний, у нас их десятки, сотни в стране, этому критерию удовлетворяют две. В следующем пункте он написал, что эта компания должна обладать конструкциями с наружной рекламой, на общественном транспорте, остановках, метро, вокзалах и аэропортах. На всем земном шаре у нас такая компания всего одна, - сказал Лернер.

Он не стал озвучивать название компании. Гендиректор "Дрим" считает, что якобы настоящая цель законопроекта - передать весь рынок в руки одной организации.

Вопросы к противоречию между текстом законопроекта и заявленной целью возникли и у председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, ранее возглавлявшего петербургский филиал компании - оператора наружной рекламы Russ Outdoor. По его мнению, цель по улучшению безопасности страны не решается через предоставление преференций единому оператору.

- Цели проекта не достигаются путем 30-летних договоров , - считает Рябовол.

Заявленная цель законопроекта о безопасности информационного поля уже давно решается самими рекламными операторами, заявила исполнительный директор Ассоциации операторов наружной рекламы Петербурга Светлана Опарина. Она сообщила, что организации используют только лицензированное программное обеспечение и оборудование для контроля за распространяемой рекламой.

- Все операторы контролируют информацию, которая выводится на рекламные конструкции. Существуют камеры, которые в режиме реального времени это контролируют. Существуют системы удаленного доступа, которые позволяют единомоментно отключить любую рекламную конструкцию, как только там появляется несанкционированная информация. Тогда о какой проблеме мы говорим? Непонятно, о какой проблеме мы говорим. Складывается ощущение, что проблема немного выдуманная, - заявила Опарина.

Три пути

После создания единого оператора другие компании на рекламном рынке наружной рекламы прекратят работать через 6-9 месяцев, заявил Лернер со ссылкой на экспертов. По его мнению, при получении всего рынка в свои руки избранная организация повысит стоимость размещения информации.

Гендиректор "Дрим" добавил, что предложенный законопроект противоречит ряду федеральных законов и Конституции. Однако в документе о рекламе сказано, что при возникновении противоречий применять стоит именно его, а не другие правовые акты.

- Федеральный закон господина Кирьянова ставится выше, чем все ранее принятые федеральные законы и несколько положений Конституции Российской Федерации, - отметил Лернер.

Так, единый оператор может не соблюдать запрет на установку рекламы перед дорожными знаками или не следовать нормам законов о защите культурного наследия, отметила Опарина. Она отметила, что "страшно представить", как последнее повлияет на Петербург.

Председатель правления ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет" Сергей Пилатов поделился своим мнением по вариантам разрешения ситуации. Один из них - предложить операторам создать единое программное обеспечение для усиления информационной безопасности.

Еще один вариант - разделить законопроект на два: по наружной рекламе и по интернету. Это разные отрасли, отметил Пилатов. По его мнению, при разделении документа станет ясно, что ни один из них принимать не следует.

Третий вариант - "забыть как страшный сон" законопроект о рекламе, поделился Пилатов. С таким же предложением выступили глава аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Константин Тимохин и председатель общественного совета при петербургском управлении Федеральной антимонопольной службы Георгий Абелев.

- Если и нужно этот документ обсуждать, то только для того, чтобы четко сформулировать, почему этот закон надо отзывать. Другого просто не нужно. Не нужно себя позорить. Тем более что это внес представитель "Единой России", - отметил Абелев, добавив, что фракция могла бы повлиять на дальнейшую судьбу проекта.

Депутат Госдумы Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру пояснил, что отозвать проект закона может только его автор. Пока же идет его обсуждение, а фракция уже потом решит: поддерживать документ или нет, сказал Боярский.

Он добавил, что ему сложно сказать, к какому варианту разрешения ситуации склоняется он сам. Депутат признался, что основная часть документа вызывает массу вопросов.

- Я однозначно склоняюсь к тому, что в таком виде, в котором он принят в первом чтении, он не может быть принят ни во втором, ни в третьем. Дальше надо понимать, сможем ли мы сделать такие поправки, которые видоизменят его настолько, что не будут монополизировать рынок и отдавать все права одной частной какой-то компании на совершенно непонятных основаниях, - сказал Боярский.

Он напомнил, что документ сейчас обсуждают во всех регионах. Пока его нигде не поддержали - раскритиковали документ в 30 субъектах, сообщили на круглом столе.

София Саттарова