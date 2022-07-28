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Представители сайтов объявлений попросили вычеркнуть их из законопроекта о едином рекламном операторе

фото ЗакС политика Представители сайтов объявлений попросили вычеркнуть их из законопроекта о едином рекламном операторе

Участники рынка классифайдов (сайтов объявлений) предложили не распространять на них действие готовящегося закона о едином операторе цифровой рекламы, передает 28 июля "Интерфакс". Соответствующая просьба прозвучала на организованном "Справедливой Россией — За правду" круглом столе.

 Мероприятие посетили представители Avito, Ozon, "Рамблера" и "Яндекса", которые указали на то, что проект предполагает регулирование двух не связанных между собой отраслей рекламы. Речь идет о сайтах объявлений и о наружной рекламе. Кроме того, они добавили, что отрасль уже регулируется законом "Об информации", передает агентство.

"У всех представителей классифайдов возникает вопрос, каким образом в законодательстве о рекламе должна быть урегулирована деятельность классифайдов, при том что все аспекты, указанные в пояснительной записке [к законопроекту], уже урегулированы в законе "Об информации"", — заметил представитель "Яндекса" Игорь Алексеев.

В свою очередь, гендиректор Avito Владимир Правдивый отметил вероятность "разрушения индустрии в текущем виде" в случае создания единого оператора. В этом случае не исключено появление "серых" и незаконных сайтов с объявлениями, где пользователи с большей степенью вероятностью будут сталкиваться с мошенниками, допустил он.

Также за выведение классифайдов из-под действия проекта высказались в Минпромторге. "Может, изъять вообще сегмент интернета из этой части и все. Наружная реклама к нашему ведомству никак не относится... ну вот может ограничиться наружной рекламой, если это вообще кто-то считает актуальным?" — цитирует "Интерфакс" директора департамента развития внутренней торговли Никиту Кузнецова.

Законопроект о едином рекламном операторе был принят Госдумой в первом чтении на внеочередном заседании Госдумы 15 июля. Позже спикер ГД Вячеслав Володин высказался в пользу закрепления в тексте проекта нормы о поддержке российских компаний.


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