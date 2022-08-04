Смольный выступил против законопроекта о едином рекламном операторе

Правительство Петербурга подготовило отрицательный отзыв на законопроект о создании в России единого оператора рекламы, сообщила 4 августа "Фонтанка". По данным издания, документ за подписью вице-губернатора Анатолия Повелия поступил на рассмотрение Госдумы.

В своем отзыве чиновник привел причины негативного отношения к проекту, передает издание. Так, он указал, что "определение единого оператора не соотносится с законом о защите конкуренции", а сам законопроект "фактически ведёт к ликвидации рынка наружной рекламы". Критически отнесся Повелий к идее разрешить оператору владение цифровыми рекламными конструкциями — по его мнению, это привело бы к тому, что оператор будет совмещать функции игрока на рынке с функциями контролирующего органа.

Также вице-губернатор отметил, что законопроект не содержит указания на какие-либо механизмы, которые могли бы регулировать процесс ценообразования монополистом. Не увидел чиновник в документе указания на механизм, который бы определял последствия прекращения деятельности единого оператора. При этом Повелий обратил внимание на потенциальную опасность предоставления единому оператору права на хранение и обработку персональных данных.

Наконец, законопроект фактически разрешает единому рекламному оператору игнорировать требования по охране памятников, развязывая ему руки на размещение любых объявлений вне зависимости от контекста и окружающей архитектуры, выразил мнение вице-губернатор.

"В связи с изложенным полагаю, что вышеуказанные недостатки не могут быть устранены путем внесения отдельных поправок в проект закона, в связи с чем принятие проекта закона в целом является нецелесообразным", — цитирует "Фонтанка" заключение Повелия.

Законопроект о едином рекламном операторе был принят Госдумой в первом чтении на внеочередном заседании 15 июля. Он предполагает создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений. Против него высказались представители интернет-площадок с объявлениями, которые попросили вывести себя из-под действия документа.