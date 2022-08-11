Кинозалы в петербургских ТЦ перестраивают под фуд-холлы

Владельцы петербургских торговых центров и торгово-развлекательных комплексов ищут новое применение площадям, которые раньше занимали кинотеатры. Как пишет РБК Петербург со ссылкой на свои источники в отрасли, в ТРК "Пик" на Сенной площади взамен закрывшихся кинозалов на четвертом этаже, совокупно вмещавших 1,1 тысячи зрителей, в течение ближайших недель откроется фуд-холл. Мнения экспертов издания на новый проект расходятся: одни считают залогом успеха неизменно высокую проходимость объекта, другие указывают на уже существующий переизбыток фуд-холлов в городе.

По сведениям консалтинговой компании Knight Frank StPetersburg, за последние месяцы кинотеатры также закрылись в торговых центрах "Международный", "Атлантик-Сити", "Каро Фильм" и "Варшавский экспресс". Кризис индустрии объясняется отсутствием проката зарубежных фильмов из-за санкций и связанным с ним падением спроса. Консалтинговая фирма предрекает массовое переоборудование закрывающихся петербургских кинотеатров под другие коммерческие решения.