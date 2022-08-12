Поздравляя военных лётчиков с праздником, Беглов в очередной раз вспомнил о "нацистах"

Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил военных лётчиков с их профессиональным праздником. Речь губернатора приводит пресс-служба Смольного.

Говоря о подвигах лётчиков, Беглов вспомнил как о годах Великой Отечественной войны, так и о военной спецоперации, которую Россия ныне проводит на территории Украины.

"Сегодня лётчики Западного военного округа в ходе специальной военной операции демонстрируют образцы мужества и героизма, защищая Донбасс от нацистов", - заявил городской глава.

О "нацистах" в своих поздравительных и не только речах Беглов говорит не впервые. Так, выступая в Заксобрании с отчетом о работе за 2021 год, он обвинил в блокаде Ленинграда "13 европейских государств" и заявил, что российские военные сейчас "сражаются с теми же нацистами", что и Красная армия в Великую Отечественную войну.