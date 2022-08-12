Неизвестные похитили скульптуру "Гопгульи" с дома на Петроградской стороне

С дома № 15 по улице Блохина на Петроградской стороне исчезла миниатюрная скульптура "Гопгулья", которую ранее там "поселил" художник Алексей Грибель, пишет "Собака.ru".

Примечательно, но арт-объект не возмутил ни районные власти, ни местных жителей, и до недавних пор он оставался на своём месте. Чиновников не сильно возмутил даже тот факт, что скульптура "поселилась" на доме без их официального разрешения.

Сам автор работы предположил, что "Гопгулью" забрали "в рабство служить подставкой бутылке водки".

Миниатюрная скульптура "Гопгулья" представляла собой горгулью в виде молодого человека с головой голубя в костюме "Адидас", сидящего на корточках.

Фото: соцсети Алексея Грибеля