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Новости 10:54

Осужденного на 9 лет экс-депутата Коваля хотят исключить из "Единой России"

фото ЗакС политика Осужденного на 9 лет экс-депутата Коваля хотят исключить из "Единой России"

Бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Романа Коваля планируют исключить из партии, сообщили ЗАКС.Ру в городском отделении единороссов. Там уточнили, что членство Коваля в партии было приостановлено в 2020 году. Тогда его задержали по подозрению в получении взяток. 

"Президиум регионального  политсовета "Единой России" примет решение о членстве в партии Романа Коваля, приговорённого в четверг к реальному сроку заключения. Решение об исключении бывшего депутата регионального Заксобрания из рядов единороссов будет оформлено в ближайшее время в соответствии с требованиями партийного устава", - сообщили в петербургском отделении "Единой России".

Напомним, 11 августа Коваля приговорили к 9 годам колонии строгого режима по статьям о коррупции (п. в ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). С учетом проведенного в СИЗО времени бывшему депутату осталось провести в исправительном учреждении около 7 лет. 

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Коваль Роман Олегович 

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