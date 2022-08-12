ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:30

Ковидная статистика продолжает расти: в Петербурге - свыше 3000 суточных заражений

фото ЗакС политика Ковидная статистика продолжает расти: в Петербурге - свыше 3000 суточных заражений

В России продолжает расти количество суточных заражений граждан коронавирусом: так, за минувшие сутки в стране COVID-19 был официально выявлен у 27 810 человек, отчитались в пятницу, 12 августа, в оперативном штабе.

Москва и Петербург по-прежнему находятся в лидерах по заболеваемости: в столице ковид подтвердился у 7 381 местного жителя, в городе на Неве — у 3 229.

Госпитализация потребовалась 2 619 россиянам, что на 3,7% больше, чем днём ранее. В петербургские инфекционные стационары поступили 212 граждан. За сутки от последствий COVID-19 скончались 57 человек, из них 9 — обитатели Северной столицы.

Напомним, что в Петербурге была обнаружена гибридная мутация штаммов "омикрон" и "дельта" — "дельтакрон".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама