Ковидная статистика продолжает расти: в Петербурге - свыше 3000 суточных заражений

В России продолжает расти количество суточных заражений граждан коронавирусом: так, за минувшие сутки в стране COVID-19 был официально выявлен у 27 810 человек, отчитались в пятницу, 12 августа, в оперативном штабе.

Москва и Петербург по-прежнему находятся в лидерах по заболеваемости: в столице ковид подтвердился у 7 381 местного жителя, в городе на Неве — у 3 229.

Госпитализация потребовалась 2 619 россиянам, что на 3,7% больше, чем днём ранее. В петербургские инфекционные стационары поступили 212 граждан. За сутки от последствий COVID-19 скончались 57 человек, из них 9 — обитатели Северной столицы.

Напомним, что в Петербурге была обнаружена гибридная мутация штаммов "омикрон" и "дельта" — "дельтакрон".