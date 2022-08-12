В Петербурге простились с историком архитектуры Борисом Кириковым

В Северной столице прошла панихида по историку архитектуры, бывшему зампреду комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Борису Кирикову, информирует пресс-служба Смольного.

Свои соболезнования по данному случаю принёс петербургский градоначальник Александр Беглов, отметивший среди прочего высокий профессионализм усопшего.

"Автор более 500 научных работ по истории архитектуры Петербурга и других городов, он пользовался огромным уважением в профессиональном сообществе. Его мнение было незаменимо при принятии важных градостроительных решений", - высказался руководитель города на Неве.

Резюмируя, Беглов напомнил, что благодаря труду Кирикова был учреждён действующий и ныне список охраняемых в Петербурге объектов культнаследия.

О смерти специалиста стало известно 10 августа.