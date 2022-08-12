Беглов почтил память моряков, погибших на подводной лодке "Курск"

В день памяти моряков, погибших на затонувшей в 2000 году подводной лодке "Курск", петербургский губернатор Александр Беглов посетил мемориал на Серафимовском кладбище и возложил цветы к Стене памяти подводников в Сестрорецке, передает пресс-служба Смольного.

"Сегодня мы отдаём дань памяти подводникам "Курска". Многие члены экипажа крейсера жили и учились у нас. Петербург принял всех близких моряков, кто захотел сюда переехать", - произнес градоначальник.

За более чем два десятилетия со дня трагедии в городе установилась традиция: 12 августа губернатор возлагает венок от городского правительства к мемориалу на Серафимовском кладбище, а также посещает панихиду в церкви Петра и Павла в Сестрорецке.

На атомном подводном ракетном крейсере, затонувшем в Баренцевом море в первый год президентства Владимира Путина, находилось 118 человек, все они погибли. Гибель "Курска" стала крупнейшей катастрофой в истории отечественного подводного флота со времен Великой Отечественной войны.

фото: gov.spb.ru