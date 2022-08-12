Вишневский обратился к главе ГУ МВД из-за инцидента на собрании против реновации

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение начальнику Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с требованием разобраться в инциденте, который произошел во время собрания с жителями Московского района.

После обсуждения закона о комплексном развитии территорий один из участников встречи вступил в перепалку с двумя неизвестными в масках. Последние залили мужчину "перцовкой". Полиция не смогла задержать участников конфликта.

"Надоели провокаторы с закрытыми лицами. Непонятно, кто они, и вообще - зачем они, скрываясь под масками, ведут съемку того, что обсуждает полгорода. На этих встречах я говорю людям то, о чем постоянно пишу во всех соцсетях: никаких тайн тут нет", - написал парламентарий в своем Telegram-канале 12 августа.

Вишневский в своем письме отмечает, что на подобных встречах часто можно увидеть молодых людей, которые скрывают свои лица за масками. В течение всего собрания они снимают участников мероприятия на телефон. Просьбы собравшихся представиться и объяснить цель съемки молодые люди игнорируют. "Яблочник" просит у Плугина установить личности молодых людей, которые распылили перцовые баллончики на встрече 11 августа.

Подробнее о конфликте между противником реновации и "провокаторами" - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков