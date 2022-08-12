В Белоруссии бывшему спасателю дали реальный срок за лайк в интернете

Суд в Белоруссии приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего сотрудника МЧС Александра Курганского, которому вменили лайк, поставленный под комментарием в интернете. Как сообщает правозащитный центр "Весна", гособвинение запрашивало для подсудимого четыре года колонии.

По версии следствия, Курганский пометил символом одобрения комментарий о резонансной перестрелке силовиков с оппозиционным активистом Андреем Зельцером: в сентябре прошлого года молодой программист Зельцер оказал вооруженное сопротивление чекистам, ворвавшимся к нему в дом, и был убит. Судья счел проставление лайка оскорблением представителя власти и актом разжигания социальной вражды.

На прошлой неделе суд в Белоруссии объявил вне закона Telegram-стикеры, посвященные президенту Александру Лукашенко.