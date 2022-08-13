На выходных в Петербурге сохранится сухая погода с повышением температуры

Как и прогнозировалось ранее, наступивший уик-энд окажется в Петербурге теплым и солнечным, что потдвердил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Хорошая погода обусловлена влиянием северной периферии антициклона. В городе стоит ожидать до 26 градусов тепла, а в Ленинградской области - до 27 градусов. Атмосферное давление сохранится на значениях, слегка превышающих норму (766 мм рт. ст.).

"В воскресенье без осадков и станет ещё теплее", - предрекает синоптик.

Напомним, что ранее городские чиновники в связи с благоприятной погодой решили организовать движение дополнительных электричек на Финляндском направлении: и в субботу, и в воскресенье пустят по три пары "лишних" поездов.