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Новости 11 августа, 19:06

Из-за хорошей погоды на Финляндском направлении вновь пустят дополнительные электрички

фото ЗакС политика Из-за хорошей погоды на Финляндском направлении вновь пустят дополнительные электрички

В течение предстоящего уик-энда петербуржцы смогут воспользоваться дополнительными электричками, которые будут курсировать на Финляндском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Решение объясняется тем, что синоптики прогнозируют 13 и 14 августа теплую и сухую погоду.

И в субботу, и в воскресенье от Финляндского вокзала пустят три пары дополнительных поездов: два до Белоострова (через Сестрорецк) и обратно, а также один до Зеленогорска и обратно.

Аналогичным образом городские власти уже поступали в конце июня и несколько раз в июле.


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