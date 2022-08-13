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Новости 12:18

Отпущенным из эстонской полиции журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС

фото ЗакС политика Отпущенным из эстонской полиции журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС

Эстонские правоохранители отпустили сотрудников "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева, въехавших в страну как туристы и задержанных на несколько часов накануне. При задержании у них изъяли телефоны и попросили заполнить несколько анкет. Результатом бесед с силовиками стали санкции, примененные к российским журналистам.

"Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны",  гласит текст документа, полученного сотрудниками издания.

Кроме того, Солдатовой и Тимофеевой на три года запретили въезд в стран Евросоюза.

Отметим, что накануне эстонское правительство решило закрыть границы для россиян с шенгенскими визами: исключение сделано только для семей дипломатов и для сотрудников международных перевозок.


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