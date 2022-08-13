В начале спецоперации "Ночлежка" стала получать меньше регулярных пожертвований

В первые недели военной спецоперации на Украине число частных постоянных пожертвований, приходящих благотворительной организации "Ночлежка", снизилось на 12%. Об этом пишет издание "Бумага" со ссылкой на сотрудницу "Ночлежки" Татьяну Баженову. С середины весны и по июнь включительно показатели по регулярным пожертвованиям вновь стали расти, зато разовых стало меньше. Медианный размер разового пожертвования в июне составил 500 рублей.

Нестабильность демонстрировали, помимо частных лиц, представители бизнеса.

"Есть партнеры, которые переводят большие суммы один раз в год, а есть те, кто ежемесячно жертвуют по 50 тысяч рублей", - рассказала Баженова.

На сегодняшний день, по ее словам, ситуация с поступлением пожертвований стабилизировалась, и все проекты благотворительной организации могут продолжать работу. В конце июля "Ночлежка" объявила о скором открытии в поселке Сиверский Ленинградской области нового приюта для пожилых людей.

Фото: vk.com/ Григорий Свердлин