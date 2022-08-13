Милонов рассчитывает, что законопроект о запрете абортов по ОМС внесут осенью

В течение осенней сессии в Госдуму могут внести законопроект, предусматривающий вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. О том, что очередная попытка будет предпринята, сообщил зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, давно и регулярно озвучивающий эту инициативу.

"Те, кто выступают против — это люди, которые вольно или невольно выступают на стороне фармакологической мафии. Потому что тела убитых младенцев используют для различных косметических и прочих целей. Предполагается вывод из системы ОМС всех абортов не по медицинским показаниям", - рассказал депутат изданию URA.RU.

Милонов автоматически приравнивает всех критиков его точки зрения на проблему к неверующим гражданам. Более того, ему представляется, что финансирование абортов из государственного бюджета могут поддерживать только россияне, лишенные совести. На своей позиции петербуржец публично настаивает как минимум с 2015 года, когда он еще был депутатом регионального уровня.