В петербургских больницах занято более 90% коронавирусных коек

Петербургское правительство обнародовало свежую статистику, касающуюся эпидемиологической ситуации в городе. По состоянию на 13 августа пациентов с симптомами коронавируса и пневмонии принимают в восьми стационарах регионального подчинения. На сегодняшний день в них развернуто 2 142 инфекционных коек, занято из которых 1 954.

За прошедшие сутки госпиталировали 187 человек и выписали 133. В реанимационных отделениях лежат 174 пациента, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 24 человека.

За сутки процедуру ревакцинации от коронавируса прошли 8 302 петербуржца. Вакцины в городе пока достаточно: на фармбазе насчитывается почти 403 тысячи доз препарата.