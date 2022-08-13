ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:16

В петербургских больницах занято более 90% коронавирусных коек

фото ЗакС политика В петербургских больницах занято более 90% коронавирусных коек

Петербургское правительство обнародовало свежую статистику, касающуюся эпидемиологической ситуации в городе. По состоянию на 13 августа пациентов с симптомами коронавируса и пневмонии принимают в восьми стационарах регионального подчинения. На сегодняшний день в них развернуто 2 142 инфекционных коек, занято из которых 1 954.

За прошедшие сутки госпиталировали 187 человек и выписали 133. В реанимационных отделениях лежат 174 пациента, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 24 человека.

За сутки процедуру ревакцинации от коронавируса прошли 8 302 петербуржца. Вакцины в городе пока достаточно: на фармбазе насчитывается почти 403 тысячи доз препарата.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама