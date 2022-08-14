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Новости 10:39

Ленобласть распространит выплаты на иногородних и иностранных граждан, вступивших в дивизионы "Невский" и "Ладожский"

фото ЗакС политика Ленобласть распространит выплаты на иногородних и иностранных граждан, вступивших в дивизионы "Невский" и "Ладожский"

Руководство Ленинградской области решило распространить единовременные выплаты на граждан, которые придут из других стран и регионов и вступят в дивизионы "Невский" и "Ладожский", информирует пресс-служба областной администрации.

Иногородним и иностранцам будут наравне с жителями Ленобласти выплачивать по 300 тысяч рублей. Также они могут впоследствии рассчитывать на получение от 500 тысяч до 1,5 млн рублей за ранения. В случае гибели родственникам выплатят 2 млн рублей.

Распоряжение о выплатах будет подписано в ближайшее время, добавили в руководстве Ленобласти.

Напомним, ранее ЗАКС.Ру писал о том, что на Украину от Петербурга отправятся три "именных" батальона: "Кронштадт", "Нева" и "Балтика". Всем также обещают выплатить по 300 тысяч рублей.


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