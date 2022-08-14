ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:23

С начала августа более 4 тысяч петербуржцев подали заявления на финскую визу

фото ЗакС политика С начала августа более 4 тысяч петербуржцев подали заявления на финскую визу

Порядка 4,5 тысяч петербуржцев подали документы на получение финской визы с начала августа, отчитались в пресс-службе Генконсульства Финляндии в городе на Неве.

Не так давно власти скандинавской страны выступили с инициативой перестать выдавать туристические визы гражданам РФ.

"Число отрицательных решений по визовым заявлениям является низким. Дополнительной информации о количестве отрицательных решений по визовым заявлениям мы предоставить не можем", - приводит 78.ru комментарий генконсульства.

С начала года жители Петербурга подали не менее 60 тысяч заявлений на финский шенген.

В начале недели представители финского МИД выражали недовольство тем, что значительная доля россиян использует республику лишь в качестве перевалочного пункта для попадания в другие страны Евросоюза. "Транзитным путешественникам" хотят перестать выдавать визы. Для этого будут тщательнее изучать историю их перемещений.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама