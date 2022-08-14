С начала августа более 4 тысяч петербуржцев подали заявления на финскую визу

Порядка 4,5 тысяч петербуржцев подали документы на получение финской визы с начала августа, отчитались в пресс-службе Генконсульства Финляндии в городе на Неве.

Не так давно власти скандинавской страны выступили с инициативой перестать выдавать туристические визы гражданам РФ.

"Число отрицательных решений по визовым заявлениям является низким. Дополнительной информации о количестве отрицательных решений по визовым заявлениям мы предоставить не можем", - приводит 78.ru комментарий генконсульства.

С начала года жители Петербурга подали не менее 60 тысяч заявлений на финский шенген.

В начале недели представители финского МИД выражали недовольство тем, что значительная доля россиян использует республику лишь в качестве перевалочного пункта для попадания в другие страны Евросоюза. "Транзитным путешественникам" хотят перестать выдавать визы. Для этого будут тщательнее изучать историю их перемещений.