Финский МИД не хочет выдавать визы "транзитным путешественникам" из России

МИД Финляндии собирается бороться с россиянами, которые приобретают финскую визу только для того, чтобы транзитом попасть в другие европейские страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Yle. Чиновники намерены перед выдачей новых виз россиянам анализировать их предыдущие маршруты и на основании этого принимать решение. С таким заявлением выступил глава консульской службы ведомства Юсси Таннер. По сведениям чиновника, практика, вызывающая у его коллег недовольство, возобновилась после снятия коронавирусных ограничений нынешним летом.

"Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому шенгену куда-то еще", - пообещал Таннер.

Ранее Финляндия заявляла о планах запретить продавать россиянам предметы роскоши. При этом издание Yle отмечало, что при выезде из скандинавской страны у россиян уже стали изымать товары, которые "могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России".