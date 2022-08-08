ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:52

Финский МИД не хочет выдавать визы "транзитным путешественникам" из России

фото ЗакС политика Финский МИД не хочет выдавать визы "транзитным путешественникам" из России

МИД Финляндии собирается бороться с россиянами, которые приобретают финскую визу только для того, чтобы транзитом попасть в другие европейские страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Yle. Чиновники намерены перед выдачей новых виз россиянам анализировать их предыдущие маршруты и на основании этого принимать решение. С таким заявлением выступил глава консульской службы ведомства Юсси Таннер. По сведениям чиновника, практика, вызывающая у его коллег недовольство, возобновилась после снятия коронавирусных ограничений нынешним летом.

"Мы будем вмешиваться, если россияне начнут ездить по финскому шенгену куда-то еще", - пообещал Таннер.

Ранее Финляндия заявляла о планах запретить продавать россиянам предметы роскоши. При этом издание Yle отмечало, что при выезде из скандинавской страны у россиян уже стали изымать товары, которые "могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама