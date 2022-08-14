Польша прорабатывает концепцию прекращения выдач россиянам виз

Власти Польши думают над концепцией полного прекращения выдач россиянам виз, пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление замглавы МИД страны Перта Вавжика.

Комментируя данную информацию, в Кремле заявили о том, что надеются на "трезвость" польских политиков, а в случае одобрения данной инициативы отреагируют крайне негативно.

Вавжик отметил, что Польша "выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ". Данное решение при этом поддерживают не все страны ЕС, отметил он.

В заключение замминистра добавил, что подобную меру разделяют в Литве, Латвии и Эстонии, а также в Чехии, Словакии и частично в Финляндии.