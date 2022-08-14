Ленобласть готова заместить поставки чая в случае полного ухода Lipton

Руководитель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко сообщил, что регион вполне готов заместить поставки чайной продукции на рынке в случае полного ухода компании Lipton. Заявление прозвучало в ходе девятого чемпионата РФ по пахоте, передаёт ТАСС.

По словам Малащенко, принадлежащий компании Ekaterra бренд Lipton занимает всего 5% на отечественном рынке.

"Если чайная компания Lipton уйдет с российского рынка, то Ленобласть с легкостью ее заместит, они сейчас занимают на рынке около 5 процентов, а мы – от 40-50 процентов чая и кофе в России. Чай и кофе мы также поставляем в 35 стран мира", – высказался Малащенко.

Чиновник признал, что на данный момент существуют логистические проблемы, которые должны свести на нет в течение ближайших месяцев.

"Пока есть определенные трудности с логистикой, поскольку исходный материал для переработки приходит из разных мест кораблями, но за ближайшие несколько месяцев мы планируем перестроить логистику", – заключил Малащенко.

Напомним, ранее в ходе российского чемпионата по пахоте фермеры и пекари из Ленинградской области приготовили самый большой в стране бутерброд.