"Ведомости": Захар Прилепин планирует принять участие в выборах президента РФ в 2024 году

Писатель, один из лидеров партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин собирается поучаствовать в грядущих президентских выборах, которые должны пройти в 2024 году, информируют "Ведомости", ссылаясь на близкие к Кремлю и партии источники.

Для того чтобы данная идея воплотилась в реальность, Прилепин активизировал работу своих региональных штабов, в том числе в ЛДНР.

Сам Прилепин в разговоре с "Ведомостями" по поводу своих планов принять участие в выборах президента РФ заявил следующее: "На 14 августа 2022 года меня интересует: а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжущей мысли".

Следует напомнить, что на последних выборах в Государственную думу писатель отказался от мандата депутата и поступил в кремлёвскую "школу губернаторов".

Напомним, что Прилепин, являющийся сопредседателем партии "Справедливая Россия – За правду", в своё время воевал на Донбассе и был советником погибшего в 2018 году экс-главы ДНР полковника Александра Захарченко.

Не так давно литератор попал в санкционные списки, введённые после начала военной спецоперации.