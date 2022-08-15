ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:58

"Ведомости": Захар Прилепин планирует принять участие в выборах президента РФ в 2024 году

фото ЗакС политика "Ведомости": Захар Прилепин планирует принять участие в выборах президента РФ в 2024 году

Писатель, один из лидеров партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин собирается поучаствовать в грядущих президентских выборах, которые должны пройти в 2024 году, информируют "Ведомости", ссылаясь на близкие к Кремлю и партии источники.

Для того чтобы данная идея воплотилась в реальность, Прилепин активизировал работу своих региональных штабов, в том числе в ЛДНР.

Сам Прилепин в разговоре с "Ведомостями" по поводу своих планов принять участие в выборах президента РФ заявил следующее: "На 14 августа 2022 года меня интересует: а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжущей мысли".

Следует напомнить, что на последних выборах в Государственную думу писатель отказался от мандата депутата и поступил в кремлёвскую "школу губернаторов".

Напомним, что Прилепин, являющийся сопредседателем партии "Справедливая Россия – За правду", в своё время воевал на Донбассе и был советником погибшего в 2018 году экс-главы ДНР полковника Александра Захарченко. 

Не так давно литератор попал в санкционные списки, введённые после начала военной спецоперации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама