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Новости 13:50

Беглов выпал из десятки самых медийных губернаторов в июльском рейтинге упоминаемости в СМИ

фото ЗакС политика Беглов выпал из десятки самых медийных губернаторов в июльском рейтинге упоминаемости в СМИ

Петербургский градоначальник Александр Беглов опустился на 12-ю позицию в июльском рейтинге самых упоминаемых в СМИ региональных глав. Обновлённый топ представила компания "Медиалогия".

Первое место занял руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, вторая позиция досталась столичному мэру Сергею Собянину, замыкает тройку губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Если ещё в июне Беглов занимал пятое место по упоминаемости в средствах массовой информации, то уже в июле оказался на 12-й строчке. СМИ о нём писали чуть более 20 тысяч раз. Для сравнения - о Рамзане Кадырове в медиа говорили свыше 236 тысяч раз.

Кадырова в основном цитировали из-за его высказываний о военной спецоперации, Собянин подписал с гендиректором концерна "КАМАЗ" деловое соглашение о развитии отечественного электротранспорта, а Воробьёв отметился после благодарности шахматисту Сергею Карякину и слов о выделении денег на помощь семьям, воспитывающим школьников.


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