Суд в Нидерландах вынесет приговор по делу о сбитом малайзийском "Боинге" 17 ноября

Нидерландский суд намерен огласить приговор по делу о сбитом малайзийском "Боинге" 17 ноября текущего года, сообщается в Twitter суда.

Приговор будут выносить в течение длительного времени, заседание намечено на вторую половину дня.

В числе обвиняемых по делу — россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Для всех них 22 декабря прокуратура Нидерландов потребовала пожизненные сроки заключения.

Как полагают иностранные следователи, пассажирский рейс MH17 с 298 людьми на борту был сбит 17 июля 2014 года над юго-восточной частью Украины, подконтрольной сепаратистам, из пусковой установки "Бук", которую те получили из России. Главным, считают официальные органы Нидерландов, в той операции был Стрелков-Гиркин, командовавший тремя подчинёнными, которые впоследствии стали его подельниками.

Сам Гиркин, комментируя известие о пожизненном сроке, заявлял, что ему "плевать на угрозы голландского суда".