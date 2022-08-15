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Выборы - 2022

Новости 15:22

Нилов заявил, что эсеры пока не обсуждают президентские выборы

фото ЗакС политика Нилов заявил, что эсеры пока не обсуждают президентские выборы

Появившуюся 15 августа в газете "Ведомости" информацию о желании сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина участвовать в президентской кампании 2024 года прокомментировал его однопартиец из Петербурга Олег Нилов. По словам думского депутата, тема на сегодняшний день не поднимается в разговорах с коллегами.

"Нет, не обсуждался этот вопрос, поэтому все, что касается этой информации – к Захару Прилепину", - приводит его реплику РИА "Новости".

Похожим образом на вопрос о публикации "Ведомостей" ответил другой депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он заявил, что о выборах главы государства эсеры "не думали пока совсем", а в центре внимания политической организации сегодня находятся помощь Донбассу и работа над альтернативным бюджетом. 

Отметим, что сам Прилепин тоже не стал подтверждать сведения о своей предвыборной активизации, о которой пишет газета.


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