Нилов заявил, что эсеры пока не обсуждают президентские выборы

Появившуюся 15 августа в газете "Ведомости" информацию о желании сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина участвовать в президентской кампании 2024 года прокомментировал его однопартиец из Петербурга Олег Нилов. По словам думского депутата, тема на сегодняшний день не поднимается в разговорах с коллегами.

"Нет, не обсуждался этот вопрос, поэтому все, что касается этой информации – к Захару Прилепину", - приводит его реплику РИА "Новости".

Похожим образом на вопрос о публикации "Ведомостей" ответил другой депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он заявил, что о выборах главы государства эсеры "не думали пока совсем", а в центре внимания политической организации сегодня находятся помощь Донбассу и работа над альтернативным бюджетом.

Отметим, что сам Прилепин тоже не стал подтверждать сведения о своей предвыборной активизации, о которой пишет газета.