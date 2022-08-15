Противники строительства полигона в Невской Дубровке упрекают мундепов в бездействии

Экоактивисты, пытающиеся бороться со строительством мусорного полигона в Невской Дубровке, рассказали, что депутаты Колтушского сельского поселения поменяли свою позицию относительно спорного проекта.

Свой вывод противники стройки строят на том, что депутаты за 30 положенных дней не подали в "Федеральную государственную систему территориального планирования заключение об отказе от предложенной схемы планирования с визой главы муниципального образования Эдуарда Михайловича Чирко". Как сообщает проект Activatica, ранее депутаты проголосовали против согласования схемы.

Напомним, что свалку собираются организовать в карьере "Дубровка". Как минимум с начала года жители Ленобласти активно протестуют против такого использования территории, периодически проводя уличные акции.

фото: activatica.org