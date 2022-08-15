ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:40

Противники строительства полигона в Невской Дубровке упрекают мундепов в бездействии

фото ЗакС политика Противники строительства полигона в Невской Дубровке упрекают мундепов в бездействии

Экоактивисты, пытающиеся бороться со строительством мусорного полигона в Невской Дубровке, рассказали, что депутаты Колтушского сельского поселения поменяли свою позицию относительно спорного проекта.

Свой вывод противники стройки строят на том, что депутаты за 30 положенных дней не подали в "Федеральную государственную систему территориального планирования заключение об отказе от предложенной схемы планирования с визой главы муниципального образования Эдуарда Михайловича Чирко". Как сообщает проект Activatica, ранее депутаты проголосовали против согласования схемы.

Напомним, что свалку собираются организовать в карьере "Дубровка". Как минимум с начала года жители Ленобласти активно протестуют против такого использования территории, периодически проводя уличные акции.

фото: activatica.org


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама