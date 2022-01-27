В Невской Дубровке противники строительства завода напомнили о братских могилах на местности

Жители Невской Дубровки, уже не первый месяц протестующие против планов построить на месте карьера комплекс мусороперерабатывающих производств, провели очередную акцию по случаю 78-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда. На этот раз, пользуясь случаем, они сфокусировали свое внимание на памяти о погибших советских солдатах, которые массово погибали на Невском пятачке в попытке прорвать осаду нацистов. Кроме того, в районе Дубровки имеется множество братских могил, появившихся в годы ВОВ. Трансляцию мероприятия провел портал Activatica.

"Зона тылового обеспечения Невского пятачка!", "Мы против полигона", "Здесь братские могилы безымянных наших солдат", "Отступать некуда — позади Невский пятачок", Карьеру — высадку леса, мусору — раздельный сбор и переработку!", "Нет свалке в местах воинской славы", – написали на своих плакатах активисты 27 января.

Примечательно, что управлять будущим полигоном должна будет компания "Невский экологический оператор", к которой в нынешнем январе у петербуржцев накопилась масса претензий из-за несвоевременного вывоза мусора из дворов.

фото: Петербургский гражданин / ВКонтакте