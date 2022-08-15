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Новости 16:20

Комздрав: Невозможна ситуация, когда больных с COVID будет некуда госпитализировать

фото ЗакС политика Комздрав: Невозможна ситуация, когда больных с COVID будет некуда госпитализировать

Петербургский комитет по здравоохранению на фоне сообщений о кончающемся свободном фонде коронавирусных коек заверил горожан, что ситуация под контролем и что свободных мест достаточно.

"В городе невозможна ситуация, когда больных с коронавирусной инфекцией будет некуда госпитализировать", - говорится в Telegram-канале комитета.

Чиновники напоминают, что за два с лишним года пандемии Петербург переживал гораздо более тревожную эпидемическую динамику, чем сегодняшняя: в настоящий момент для коронавирусных больных развернуты 2142 койки, тогда как в пиковые периоды это число достигало 12 тысяч.

"В выходные количество занятых коек в стационарах традиционно увеличивается в связи с тем, что выписка больных минимальна. В понедельник запас коек за счет большой выписки больных увеличивается", - объяснили в комитете почти стопроцентную заполненность коечного фонда в последние дни.

В ближайшие дни мест в инфекционных стационарах станет больше: больных с коронавирусом и пневмонией вновь станут класть в больницы святителя Луки и святителя Георгия.


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