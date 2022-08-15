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Новости 17:46

На фиолетовой ветке петербургского метро укоротят поезда

фото ЗакС политика На фиолетовой ветке петербургского метро укоротят поезда

Начиная с сентября поезда в петербургской подземке, обслуживающие пятую (фиолетовую) ветку, будут иметь в своем составе вместо восьми вагонов семь. Периодически поезда из семи вагонов будут встречаться на этом направлении уже в августе.

Как пишет "Фонтанка", изменения обусловлены потребностью в дополнительных вагонах на более интенсивных участках подземного движения: согласно последним данным, пассажиропоток на Фрунзенско-Приморской ветке самый низкий (108 человек на вагон в часы пик). Таким образом, использовавшимися на ней вагонами усилят вторую (синюю) и третью (зеленую) линии.

В пресс-службе метрополитена рассказали, что при принятии решения выбрали из двух зол меньшее, решив не увеличивать интервалы ожидания поездов, а пожертвовать числом вагонов. После комплексной модернизации подвижного состава, при которой в эксплуатацию введут новые вагоны, предполагается возврат к восьмивагонным поездам на пятой ветке. 


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