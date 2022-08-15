Главу района в Псковской области оштрафовали за "дискредитацию армии"

Суд в Псковской области назначил 50 тысяч рублей штрафа главе Новоржевского района Софье Пугачевой, о чем сообщила пресс-служба псковского отделения "Яблока". Депутату вменили дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Поводом для преследования мундепа стал скандал, связанный с символикой военной спецоперации на Украине.

В июне на рабочем месте у Пугачевой провели "осмотр", изъяв технику, представители центра "Э". Они явились после жалобы коллег главы района: другие депутаты оказались недовольны тем, что "яблочница" заставила детей из детского лагеря убрать символы Z и V со здания Дома культуры. Этот эпизод и лег в основу административного дела. Защита Пугачевой намерена обжаловать судебное решение.